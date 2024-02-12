ВИДЕО ⟩ Максим Галкин после долгого перерыва вышел на связь: «Наша любимая семья!»

Роликом артист поделился со своими подписчиками в Instagram. В нем он показал, как с сыном Гарри приступает к сбору домика из лего.

Отметим, что внимательные фолловеры юмориста за кадром услышали голос его супруги – Аллы Пугачевой, и были этому несказанно рады: «Максим, Алла Борисовна, любим вас!», «Счастья, благополучия и радости вашей семье!», «Услышать голос Аллы даже за кадром – это счастье!», «Ура! Наконец-то наша любимая семья! Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки! Счастье наше! Спасибо, Максим, за видео! Любим вас всех очень!»