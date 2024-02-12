Сегодня, 12 февраля 2024 года, известный российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео, сообщает Zakon.kz.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин после долгого перерыва вышел на связь: «Наша любимая семья!»
Роликом артист поделился со своими подписчиками в Instagram. В нем он показал, как с сыном Гарри приступает к сбору домика из лего.
«Почти 5 тысяч деталей, детям на радость», – написал Максим Галкин под видео.
Отметим, что внимательные фолловеры юмориста за кадром услышали голос его супруги – Аллы Пугачевой, и были этому несказанно рады: «Максим, Алла Борисовна, любим вас!», «Счастья, благополучия и радости вашей семье!», «Услышать голос Аллы даже за кадром – это счастье!», «Ура! Наконец-то наша любимая семья! Гарик большой уже совсем! За кадром голос нашей любимой Аллочки! Счастье наше! Спасибо, Максим, за видео! Любим вас всех очень!»
Напомним, уже в эту пятницу, 16 февраля, Максим Галкин выступит в Таллинне.