Российский комик Евгений Петросян, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, экстренно госпитализирован в Москве, пишет УНИАН.
Петросяна экстренно госпитализировали: что случилось
По данным росСМИ, вчера юморист упал во время прогулки в центре столицы, из-за чего вызвали скорую. У артиста диагностировали переломом предплечья со смещением, сейчас он в больнице под наблюдением врачей.
Стоит отметить, что состояние здоровья 78-летнего Петросяна оставляет желать лучшего. В прошлом году его тоже госпитализировали из-за гипертензивной болезни сердца.
Известно, что у него давно проблемы с сердцем. Более того, ему неоднократно делали операцию.
После этого комик вышел на связь и заявил, что не собирается умирать.