Петросяна экстренно госпитализировали: что случилось

По данным росСМИ, вчера юморист упал во время прогулки в центре столицы, из-за чего вызвали скорую. У артиста диагностировали переломом предплечья со смещением, сейчас он в больнице под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что состояние здоровья 78-летнего Петросяна оставляет желать лучшего. В прошлом году его тоже госпитализировали из-за гипертензивной болезни сердца.

Известно, что у него давно проблемы с сердцем. Более того, ему неоднократно делали операцию.

После этого комик вышел на связь и заявил, что не собирается умирать.