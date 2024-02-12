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Петросяна экстренно госпитализировали: что случилось

Limon.ee
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Евгений Петросян.
Евгений Петросян. Фото: Krasilnikov Stanislav

Российский комик Евгений Петросян, поддержавший полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, экстренно госпитализирован в Москве, пишет УНИАН.

По данным росСМИ, вчера юморист упал во время прогулки в центре столицы, из-за чего вызвали скорую. У артиста диагностировали переломом предплечья со смещением, сейчас он в больнице под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что состояние здоровья 78-летнего Петросяна оставляет желать лучшего. В прошлом году его тоже госпитализировали из-за гипертензивной болезни сердца.

Известно, что у него давно проблемы с сердцем. Более того, ему неоднократно делали операцию.

После этого комик вышел на связь и заявил, что не собирается умирать.

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