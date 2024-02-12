В воскресенье, 11 февраля, в 14:00 жители Тарту собрались, чтобы принять участие в акции «Самое большое сердце Эстонии». В отличие от Таллинна, где для этих целей собралось около 50 человек, в Тарту в строительстве сердца приняли участие 300 жителей города.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Тарту взялись за руки и сделали сердце намного больше, чем в Таллинне
Стартовавшая еще в 2022 году инициатива «Самое большое сердце Эстонии» повторилась и в этом году. Жители из разных городов Эстонии вышли на улицу, чтобы совместными усилиями создать большое сердце накануне Дня Святого Валентина.