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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Тарту взялись за руки и сделали сердце намного больше, чем в Таллинне

Вейки Ояперв
, журналист
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В воскресенье, 11 февраля, в 14:00 жители Тарту собрались, чтобы принять участие в акции «Самое большое сердце Эстонии». В отличие от Таллинна, где для этих целей собралось около 50 человек, в Тарту в строительстве сердца приняли участие 300 жителей города.

Стартовавшая еще в 2022 году инициатива «Самое большое сердце Эстонии» повторилась и в этом году. Жители из разных городов Эстонии вышли на улицу, чтобы совместными усилиями создать большое сердце накануне Дня Святого Валентина.

Идея общенациональной инициативы «Самое большое сердце Эстонии» принадлежит Йоэлю Юхи, основателю танцевальной школы JJ-Street, и в первый год акция проводилась только силами тренеров и молодежи танцевальной школы. По словам организаторов, цель мероприятия – объединить людей и пробудить чувство заботы друг о друге и единения.

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