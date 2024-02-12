ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Тарту взялись за руки и сделали сердце намного больше, чем в Таллинне

В воскресенье, 11 февраля, в 14:00 жители Тарту собрались, чтобы принять участие в акции «Самое большое сердце Эстонии». В отличие от Таллинна, где для этих целей собралось около 50 человек, в Тарту в строительстве сердца приняли участие 300 жителей города.