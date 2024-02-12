ФОТО ⟩ Популярному эстонскому блогеру срочно понадобилась помощь: «Меня трясло и тошнило по дороге в ЭМО»

Youtube-блогер Хенри Карпов, более известный как Hensugusta, поделился на своем официальном аккаунте в Instagram, что в субботу он попал в ЕМО.

«В субботу вечером вместо вечеринки оказался в ЭМО с болями в животе», - говорит блогер в своем Instagram, отметив: «Выходные прошли не так, как хотелось бы».

Блогер Hensugusta в субботу оказался в отделении экстренной медицинской помощи. Фото: Kuvatõmmis Instagrami-loost

В последующих постах в Instagram блогер объяснил, что именно произошло. «Мне дали лекарства и сказали, что я уйду отсюда легче, чем пришел - без аппендикса».

Блогер заявил, что операция в воскресенье прошла хорошо. «И сразу стало лучше. Сотрудники Клиники Тартуского университета были очень милы и отзывчивы».

Блогер Hensugusta в субботу оказался в отделении экстренной медицинской помощи. Фото: Kuvatõmmis Instagrami-loost

Сейчас Hensugusta уже дома. «Готов спать дома всю неделю!!!»

Наконец, создатель контента также поделился средством, которое оказалось незаменимым в субботу вечером: «В машине все еще стоит ведро, которое оказалось очень полезным, когда меня трясло и тошнило по дороге в ЭМО».