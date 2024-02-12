В то время как многие молодые люди в субботу вечером были в праздничном настроении, Youtube-блогер Хенри Карпов, более известный как Hensugusta, страдал от болей в животе. «Выходные прошли не так, как хотелось бы», - написал он в социальных сетях.
ФОТО ⟩ Популярному эстонскому блогеру срочно понадобилась помощь: «Меня трясло и тошнило по дороге в ЭМО»
Youtube-блогер Хенри Карпов, более известный как Hensugusta, поделился на своем официальном аккаунте в Instagram, что в субботу он попал в ЕМО.
«В субботу вечером вместо вечеринки оказался в ЭМО с болями в животе», - говорит блогер в своем Instagram, отметив: «Выходные прошли не так, как хотелось бы».
В последующих постах в Instagram блогер объяснил, что именно произошло. «Мне дали лекарства и сказали, что я уйду отсюда легче, чем пришел - без аппендикса».
Блогер заявил, что операция в воскресенье прошла хорошо. «И сразу стало лучше. Сотрудники Клиники Тартуского университета были очень милы и отзывчивы».
Сейчас Hensugusta уже дома. «Готов спать дома всю неделю!!!»
Наконец, создатель контента также поделился средством, которое оказалось незаменимым в субботу вечером: «В машине все еще стоит ведро, которое оказалось очень полезным, когда меня трясло и тошнило по дороге в ЭМО».