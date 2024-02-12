«Если хотите инвестировать или ребенок собирается в университет»: эстонская королева уколов красоты продает свою квартиру в Тарту

Квартира, окна которой выходят во двор, расположена на улице Пуйестеэ, она была отремонтирована в 2019 году и расположена в доме 1977 года постройки.

В объявлении говорится, что квартира, расположенная в стороне от уличного шума, подходит для сдачи в аренду или в качестве первого жилья для молодых людей, а цена составляет 45 000 евро. В квартире площадью 21,6 квадратных метра есть кухня и комната, а также общий туалет в коридоре.

«Я продаю одну из своих квартир в Тарту, которая приносит хороший доход от аренды. Как всегда, нужны свободные деньги для реинвестирования. Если кто-то хочет инвестировать или если ребенок собирается в университет», - пишет Карин в социальных сетях.

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