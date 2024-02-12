ГАЛЕРЕЯ ⟩ В таллиннском ночном клубе на выходных случился Конфуз

Напомним, что молодой исполнитель стал известным во время пандемии коронавируса. В марте 2020 года Конфуз выпустил трек «Кайф ты поймала». Он собрал более 150 миллионов прослушиваний, 10 платиновых наград, более 40 миллионов просмотров на YouTube. Под эту песню было снято более 1,1 миллионов видео в TikTok. Трек стал лидером по прослушиванию в Сети во время карантина.