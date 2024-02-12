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ВИДЕО ⟩ «Раньше все работало идеально!» Elektrilevi отказывается возмещать ущерб за прибор, поврежденный якобы в результате отключения электричества

Крислин Метсанурм
, репортер
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Удлинитель. Фото иллюстративное.
Удлинитель. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

«Вначале усилитель стал то включаться, то выключаться. Но CD-проигрыватель забирает энергию и больше не воспроизводит диски», - рассказывает житель Ярвамаа, который утверждает, что перебои с электричеством повредили его аудиосистему. Elektrilevi признает, что в данном случае ущерб не подлежит возмещению. «При оценке ущерба мы руководствуемся принципами компенсации и стандартными условиями Elektrilevi».

В декабре прошлого года Elektrilevi сообщили в соцсетях, что повсеместные отключения электроэнергии являются головной болью уже несколько недель, и что пока деревья продолжат падать на линии под тяжестью снега, перебои будут продолжаться, пишет Elu24.

Мужчина, живущий в Ярвамаа, признался, что в результате повсеместного отключения электроэнергии в его доме был поврежден CD-проигрыватель. «Я сразу понял, что произошло отключение, потому что часы на пароварке не шли», - объясняет он.

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