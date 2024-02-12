«Вначале усилитель стал то включаться, то выключаться. Но CD-проигрыватель забирает энергию и больше не воспроизводит диски», - рассказывает житель Ярвамаа, который утверждает, что перебои с электричеством повредили его аудиосистему. Elektrilevi признает, что в данном случае ущерб не подлежит возмещению. «При оценке ущерба мы руководствуемся принципами компенсации и стандартными условиями Elektrilevi».
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ВИДЕО ⟩ «Раньше все работало идеально!» Elektrilevi отказывается возмещать ущерб за прибор, поврежденный якобы в результате отключения электричества
В декабре прошлого года Elektrilevi сообщили в соцсетях, что повсеместные отключения электроэнергии являются головной болью уже несколько недель, и что пока деревья продолжат падать на линии под тяжестью снега, перебои будут продолжаться, пишет Elu24.