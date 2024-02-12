ФОТО ⟩ Хороший выбор! Смотрите, кто представит Латвию на Евровидении в этом году

Видео: Выступление Донса в финале Supernova 2024

В субботу, 10 февраля, десять участников национального отбора на LTV Supernova боролись за возможность представлять Латвию на 68-м международном конкурсе песни Евровидение в шведском Мальмё.

Победитель конкурса определялся по сумме голосов зрителей и жюри. Подробные результаты с указанием мест, присвоенных жюри, и результатов зрительского голосования LTV опубликует после финала конкурса. LTV раскроет состав жюри конкурса в мае, когда завершится международный конкурс песни Евровидение.

Галерея: Финал Supernova 2024

В финале латвийского отбора за путевку на Евровидение боролись Алекс Сильверс, Avéi, Донс, Ecto, Эдвардс Страздиньш, Funkinbiz, Катрина Гупало, группа Papīra lidmašīnas, Saint Levića и дуэт Vēstulēs.

Песня представителя Латвии на Евровидении прозвучит во втором полуфинале. Наряду с Латвией в этом году в нем примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Второй полуфинал Евровидения пройдет 9 мая, а финал – 11 мая.

В прошлом году Латвию на международном песенном конкурсе Евровидение представляла группа Sudden Lights с песней Aijā. кто поедет на Евровидение от Эстонии мы узнаем уже в эту субботу. Финал песенного конкурса Eesti Laul состоится 17 февраля в Таллинне.