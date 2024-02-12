Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Newsweek проверяет факты: Такера Карлсона внесли в черный список из-за интервью с Путиным?

Инна-Катрин Хейн
Copy
6 февраля Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина.
6 февраля Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Фото: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / SCANPIX

Newsweek пишет, что интервью американского консервативного и крайне правого журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в Москве 6 февраля, вызвало предположения о том, что бывший ведущий Fox News может предстать перед судом и подвергнуться санкциям в Европе. 

В видео, опубликованном на платформе X, Карлсон подтвердил, что 6 февраля он был в Москве, чтобы взять интервью у Путина. Он сказал: «Американцы имеют право знать все о войне, с которой они связаны, и мы имеем право рассказать им об этом».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх