Newsweek проверяет факты: Такера Карлсона внесли в черный список из-за интервью с Путиным?

В видео, опубликованном на платформе X, Карлсон подтвердил, что 6 февраля он был в Москве, чтобы взять интервью у Путина. Он сказал: «Американцы имеют право знать все о войне, с которой они связаны, и мы имеем право рассказать им об этом».