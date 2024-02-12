Newsweek пишет, что интервью американского консервативного и крайне правого журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в Москве 6 февраля, вызвало предположения о том, что бывший ведущий Fox News может предстать перед судом и подвергнуться санкциям в Европе.
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Newsweek проверяет факты: Такера Карлсона внесли в черный список из-за интервью с Путиным?
В видео, опубликованном на платформе X, Карлсон подтвердил, что 6 февраля он был в Москве, чтобы взять интервью у Путина. Он сказал: «Американцы имеют право знать все о войне, с которой они связаны, и мы имеем право рассказать им об этом».