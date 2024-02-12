СМОТРИТЕ ⟩ 47-летняя звезда «Клона» снялась в эротической фотосессии – поклонники в восторге

Артистка на странице в Instagram разместила серию снимков, на которых предстала полностью обнаженной. Только лицо Джованны, которой в марте исполнится 48 лет, украшает макияж в восточном стиле.

На фотографиях в стиле ню поклонники Антонелли могут рассмотреть ее фигуру во всей красе. А на одном из снимков актриса продемонстрировала обнаженные ягодицы.

Поклонники творчества Джованны Антонелли были в восторге от ее внешнего вида, о чем они рассказали артистке в комментариях под фото. А некоторые вспомнили сюжет сериала «Клон» и какой могла быть реакция его героев на такую фотосессию «Жади»:

«Дядя Али бы умер», «Чудесно, идеально и совсем не пошло! Пример того, как сделать настоящее ню!», «Какая роскошная женщина!», «При Саиде такого не было», «Зовите Лукаса».