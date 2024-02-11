ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сексуальная эстонская певица отправилась в Ирак поддержать эстонских военных

Эстонский дуэт танцевальной музыки Púr Múdd, в составе которого музыканты Йоонатан Сийман и Оливер Рыымус, вместе с эстонской певицой Грете Пайя посетили эстонский военный контингент в Ираке. Музыканты дадут два концерта в Ираке, чтобы выразить поддержку эстонским военнослужащим и служащим союзных сил обороны, которые находятся вдали от дома во время международной военной операции Inherent Resolve, пишет Elu24.
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«Мы очень благодарны за возможность приехать в Ирак, чтобы выступить перед эстонскими военнослужащими и нашими союзниками. Здесь действительно безопасно, и о нас очень хорошо заботятся. Мы сможем дать два концерта и этим развлечь солдат и привнести в их жизнь немного разнообразия, которого здесь не увидишь каждый день», - говорят участники Púr Múdd. Музыканты также смогли посетить стрельбище, поесть и пообщаться с солдатами, узнать об их работе и деятельности. «Мы рады, что смогли привезти им частичку родины благодаря этому концерту».