ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сексуальная эстонская певица отправилась в Ирак поддержать эстонских военных

«Мы очень благодарны за возможность приехать в Ирак, чтобы выступить перед эстонскими военнослужащими и нашими союзниками. Здесь действительно безопасно, и о нас очень хорошо заботятся. Мы сможем дать два концерта и этим развлечь солдат и привнести в их жизнь немного разнообразия, которого здесь не увидишь каждый день», - говорят участники Púr Múdd. Музыканты также смогли посетить стрельбище, поесть и пообщаться с солдатами, узнать об их работе и деятельности. «Мы рады, что смогли привезти им частичку родины благодаря этому концерту».