Пользователи Сети обсуждают завирусившиеся фотографии 19-летней дочери Клаудии Шиффер. Клементина Поппи Де Вер Драммонд - старшая дочка немецкой супермодели и британского режиссера Мэтью Вона. В отличие от других известных детей Клементина держится подальше от внимания публики, лишь изредка появляясь на модных показах с мамой.
ФОТО ⟩ В Сети обсуждают 19-летнюю дочь супермодели Клаудии Шиффер: «Жаль, что вышла такая простушка!»
Многие называют Клементину двойником или близняшкой своей мамы, отмечая, что она унаследовала «ген супермодели». Но нашлись и те, кто не поскупился на достаточно жесткие комментарии о внешности девушки.
«Мама - супермодель, а дочь - официантка на "Октоберфесте"», «Жаль, что вышла такая простушка, ведь мама была одной из самых красивых женщин 90-х», «У мамы грация Брижит Бардо, а у дочки - кассирши из супермаркета», - высказывают свои экспертные мнения читатели таблоида Daily Mail.