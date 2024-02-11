ФОТО ⟩ В Сети обсуждают 19-летнюю дочь супермодели Клаудии Шиффер: «Жаль, что вышла такая простушка!»

Многие называют Клементину двойником или близняшкой своей мамы, отмечая, что она унаследовала «ген супермодели». Но нашлись и те, кто не поскупился на достаточно жесткие комментарии о внешности девушки.

«Мама - супермодель, а дочь - официантка на "Октоберфесте"», «Жаль, что вышла такая простушка, ведь мама была одной из самых красивых женщин 90-х», «У мамы грация Брижит Бардо, а у дочки - кассирши из супермаркета», - высказывают свои экспертные мнения читатели таблоида Daily Mail.