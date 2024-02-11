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ФОТО ⟩ В Сети обсуждают 19-летнюю дочь супермодели Клаудии Шиффер: «Жаль, что вышла такая простушка!»

Limon.ee
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Клаудия Шиффер.
Клаудия Шиффер. Фото: Joel C Ryan/AP

Пользователи Сети обсуждают завирусившиеся фотографии 19-летней дочери Клаудии Шиффер. Клементина Поппи Де Вер Драммонд - старшая дочка немецкой супермодели и британского режиссера Мэтью Вона. В отличие от других известных детей Клементина держится подальше от внимания публики, лишь изредка появляясь на модных показах с мамой. 

Многие называют Клементину двойником или близняшкой своей мамы, отмечая, что она унаследовала «ген супермодели». Но нашлись и те, кто не поскупился на достаточно жесткие комментарии о внешности девушки.

«Мама - супермодель, а дочь - официантка на "Октоберфесте"», «Жаль, что вышла такая простушка, ведь мама была одной из самых красивых женщин 90-х», «У мамы грация Брижит Бардо, а у дочки - кассирши из супермаркета», - высказывают свои экспертные мнения читатели таблоида Daily Mail. 

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