ГОРОСКОП НА 12 ФЕВРАЛЯ ⟩ Козерогов ждет сложный день, а Скорпионов поджидают трудности на работе

Посещение общественных мероприятий не только поднимет вам настроение, но и будет способствовать появлению новых полезных знакомств. В ваших силах взять в свои руки контроль над ситуацией на работе; проявите лидерские качества - это поможет укрепить свой авторитет и заручиться поддержкой руководства.

Дева

День будет напряженным и сложным. Вам напомнят о ранее совершенных ошибках и промахах, придется приложить немало усилий для их исправления. Не стоит доверять обещаниям новых партнеров: велика вероятность, что они не будут сдержаны. В работе возможны проблемы, которые потребуют немедленного пересмотра целей и приоритетов, отказа от ставшей привычной тактики.

Несмотря на то, что жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, эмоциональные перегрузки нежелательны, равно как и утомительная физическая работа. Вернуть душевное равновесие поможет общение с близкими. Любимый человек внимателен к вам, но не всегда может правильно понять ваши стремления.

Весы

День связан с появлением проблем как профессионального, так и личного характера. Найти верное решение будет непросто, однако ваша интуиция наверняка подскажет, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Старайтесь иметь дело только с проверенными партнерами; нежелательно вести переговоры с иностранцами, планировать на этот день далекие поездки. Финансовая картина вполне благоприятна.