Марьям и Мия, родившиеся недоношенными близнецами, страдают генетическим заболеванием, которое препятствует формированию крепких костей. Смотрите трогательные видео ниже!
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ВИДЕО ⟩ Близнецы с редким заболеванием растопят самые ледяные сердца
У трехлетних близнецов обнаружен несовершенный остеогенез (НО), иначе - болезнь хрупких костей. НО бывает разных типов, и проблемы, которые заболевание вызывает, также различаются. У одних людей симптомы слабо выражены, у других наоборот - более тяжелые.