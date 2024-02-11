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ВИДЕО ⟩ Близнецы с редким заболеванием растопят самые ледяные сердца

Марью Рянк
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Одна из близнецов - Мия.
Одна из близнецов - Мия. Фото: Kuvatõmmis TikToki videost/@ourlittlemms

Марьям и Мия, родившиеся недоношенными близнецами, страдают генетическим заболеванием, которое препятствует формированию крепких костей. Смотрите трогательные видео ниже!

У трехлетних близнецов обнаружен несовершенный остеогенез (НО), иначе - болезнь хрупких костей. НО бывает разных типов, и проблемы, которые заболевание вызывает, также различаются. У одних людей симптомы слабо выражены, у других наоборот - более тяжелые.

Когда Марьям и Мия родились, врачи не думали, что близнецы проживут долго - примерно один год. Врачи были настроены негативно и не питали надежд, но сегодня близнецам с уже три года.

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