ВИДЕО ⟩ Близнецы с редким заболеванием растопят самые ледяные сердца

У трехлетних близнецов обнаружен несовершенный остеогенез (НО), иначе - болезнь хрупких костей. НО бывает разных типов, и проблемы, которые заболевание вызывает, также различаются. У одних людей симптомы слабо выражены, у других наоборот - более тяжелые.

Когда Марьям и Мия родились, врачи не думали, что близнецы проживут долго - примерно один год. Врачи были настроены негативно и не питали надежд, но сегодня близнецам с уже три года.