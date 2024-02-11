Одна мать испытала настоящий шок, когда оставила свою годовалую дочку с бабушкой на время поездки. Вернувшись домой, мать была потрясена, увидев, что за это время произошло с волосами ее дочери.
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РАЗВЕ ТАК МОЖНО? ⟩ Шокированная мать: я не узнала своего ребенка, когда забирала его от бабушки
Тавана, блогер из Великобритании, была очень расстроена тем, что ее мать сбрила волосы внучке Ривер. Тавана объяснила, что у Ривери с рождения были хорошие, которые за короткое время быстро отросли.