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РАЗВЕ ТАК МОЖНО? ⟩ Шокированная мать: я не узнала своего ребенка, когда забирала его от бабушки

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Ребенок. Снимок иллюстративный.
Ребенок. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Одна мать испытала настоящий шок, когда оставила свою годовалую дочку с бабушкой на время поездки. Вернувшись домой, мать была потрясена, увидев, что за это время произошло с волосами ее дочери.

Тавана, блогер из Великобритании, была очень расстроена тем, что ее мать сбрила волосы внучке Ривер. Тавана объяснила, что у Ривери с рождения были хорошие, которые за короткое время быстро отросли.

У Ривер были мягкие, вьющиеся волосы, но на коже головы появились пятна, и волосы начали понемногу выпадать, что очень часто встречается у маленьких детей. Поскольку семья Таваны родом из Зимбабве, где многие родители считают, что волосы, с которыми рождается ребенок, грязные. Там верят, что если сбрить ребенку волосы, то они вырастут более густыми и здоровыми, что и сделала мать Таваны, когда та была младенцем.

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