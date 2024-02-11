РАЗВЕ ТАК МОЖНО? ⟩ Шокированная мать: я не узнала своего ребенка, когда забирала его от бабушки

Тавана , блогер из Великобритании, была очень расстроена тем, что ее мать сбрила волосы внучке Ривер . Тавана объяснила, что у Ривери с рождения были хорошие, которые за короткое время быстро отросли.

У Ривер были мягкие, вьющиеся волосы, но на коже головы появились пятна, и волосы начали понемногу выпадать, что очень часто встречается у маленьких детей. Поскольку семья Таваны родом из Зимбабве, где многие родители считают, что волосы, с которыми рождается ребенок, грязные. Там верят, что если сбрить ребенку волосы, то они вырастут более густыми и здоровыми, что и сделала мать Таваны, когда та была младенцем.