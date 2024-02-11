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ДВА ВЕЗУНЧИКА ⟩ Глоба рассказала, у кого в жизни наступает беззаботная белая полоса

Limon.ee
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Наличные. Снимок иллюстративный.
Наличные. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO / Fotostand / K. Schmitt

В феврале удача покорится двум знакам Зодиака - в их жизни наступит беззаботная белая полоса. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Львы получат возможность перейти на другую работу. Предложение к ним поступит не одно, поэтому у представителей знака будет выбор, чтобы остановиться на лучших условиях. Вместе с новыми обязанностями их ждёт хорошая зарплата и знакомые, которые станут для Львов настоящими покровителями.

Скорпионов успехи тоже не обойдут стороной. Идей по развитию у них будет предостаточно. Звёзды советуют представителям знака следить за своим здоровьем - в этот период оно может их подвести.

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