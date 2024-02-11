В феврале удача покорится двум знакам Зодиака - в их жизни наступит беззаботная белая полоса. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.
ДВА ВЕЗУНЧИКА ⟩ Глоба рассказала, у кого в жизни наступает беззаботная белая полоса
Львы получат возможность перейти на другую работу. Предложение к ним поступит не одно, поэтому у представителей знака будет выбор, чтобы остановиться на лучших условиях. Вместе с новыми обязанностями их ждёт хорошая зарплата и знакомые, которые станут для Львов настоящими покровителями.
Скорпионов успехи тоже не обойдут стороной. Идей по развитию у них будет предостаточно. Звёзды советуют представителям знака следить за своим здоровьем - в этот период оно может их подвести.