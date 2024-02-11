Карл III сделал первое заявление после обнаружения раковой опухоли

«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни. Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением», - говорится в заявлении.

«Не менее приятно слышать, как рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественное понимание и пролить свет на работу организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и в мире. Мое пожизненное восхищение их неустанной заботой и преданностью делу стало еще сильнее благодаря личному опыту», - сказал Карл.

Напомним, у британского монарха выявили онкологию после проведения плановой процедуры по лечению увеличенной простаты. По сообщениям инсайдеров, скорое начало лечения сможет предотвратить серьезные последствия заболевания: опухоль обнаружили на достаточно ранней стадии. Король уже приступил к графику регулярного лечения, в течение которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей - временно они перейдут другим членам королевской семьи.