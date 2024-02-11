МИЛЫЙ СНИМОК ⟩ Эстонский телеведущий показал, как его по утрам будит сын: «Не дурачься!»

«Идеальный вариант для 8 утра», - поделился Роберт милым снимком того, как его полуторагодовалый сын Франц удобно устроился на голове отца.

«Знаешь, Роберт, не дурачься! Если позволишь ребенку садиться тебе на голову в таком юном возрасте, что будет в подростковый период?» - шутят комментаторы.

Но некоторые из тех, кто отреагировал на фотографию, признаются, что сегодня утром их точно также разбудили.

Первенец Роберта и его возлюбленной Маарьи родился в июле 2022 года. Своим первым семейным фото они поделились через несколько недель после рождения сына. «Мы очень счастливы, и все замечательно!»

Роберт и Маарья вместе с начала 2021 года. Маарья родом из Хаапсалу и работает в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH).