Старшая дочь звездных экс-супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя - Дева - показала пикантные фотографии с отдыха со своим бойфрендом, итальянским актером и моделью Саулом Нанни, делится ТСН.
КОПИЯ МАТЕРИ ⟩ 19-летняя дочь Моники Беллуччи сверкнула фигурой в едва заметном мини-бикини
На своей странице в Instagram Дева опубликовала серию фотографий, где позирует на пляже и в океане в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На черно-белых изображениях девушка предстает в мини-бикини и демонстрирует свою стройную фигуру.
Дева Кассель отметила, что одно фото из серии сделал ее парень. «В Рио. Первый снимок сделала моя любовь», - написала модель.
В свою очередь поклонники оставили в комментариях много комплиментов и смайликов в виде огоньков. «Эти фото как ни что иное передают бразильскую атмосферу», «Почему ты так хороша?», «Это настоящая красота!», «Ты отличная девушка! Супермодель с природной красотой».
Сама Моника Белуччи также отреагировала на соблазнительные фотографии дочери Девы и с юмором написала: «Моя страна слишком красива, не правда ли?»