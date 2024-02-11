КОПИЯ МАТЕРИ ⟩ 19-летняя дочь Моники Беллуччи сверкнула фигурой в едва заметном мини-бикини

На своей странице в Instagram Дева опубликовала серию фотографий, где позирует на пляже и в океане в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На черно-белых изображениях девушка предстает в мини-бикини и демонстрирует свою стройную фигуру.

Дева Кассель отметила, что одно фото из серии сделал ее парень. «В Рио. Первый снимок сделала моя любовь», - написала модель.

В свою очередь поклонники оставили в комментариях много комплиментов и смайликов в виде огоньков. «Эти фото как ни что иное передают бразильскую атмосферу», «Почему ты так хороша?», «Это настоящая красота!», «Ты отличная девушка! Супермодель с природной красотой».

Сама Моника Белуччи также отреагировала на соблазнительные фотографии дочери Девы и с юмором написала: «Моя страна слишком красива, не правда ли?»