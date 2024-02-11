СМОТРИТЕ ⟩ Елена Зеленская показалась в больнице: как она сейчас выглядит

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу в Боярке, где лечат не только детей, но и помогают будущим мамам и даже целым семьям, сообщает УНИАН.
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По словам Зеленской, в этой больнице человекоцентрический подход к лечению - одновременно и лекарства, и эмоциональная поддержка, чувство физического и ментального комфорта, забота и неравнодушие даже вне медицинских процедур.
«То есть очень много разных условий, направленных на одну цель: выздоровление и качественную жизнь», - написала первая леди на своей странице в Instagram.
В эту больницу она приехала с данскими гостями - министром здравоохрания Дании Софи Леде и руководителем детской больницы Мерет Ланге.
Для такого визита Зеленская выбрала серый деловой костюм с брюками-палаццо. Под пиджак она надела гольф в тон. Золотистые локоны первая леди распустила. Дополнила ее образ медицинская маска.