СМОТРИТЕ ⟩ Елена Зеленская показалась в больнице: как она сейчас выглядит

По словам Зеленской, в этой больнице человекоцентрический подход к лечению - одновременно и лекарства, и эмоциональная поддержка, чувство физического и ментального комфорта, забота и неравнодушие даже вне медицинских процедур.

«То есть очень много разных условий, направленных на одну цель: выздоровление и качественную жизнь», - написала первая леди на своей странице в Instagram.

В эту больницу она приехала с данскими гостями - министром здравоохрания Дании Софи Леде и руководителем детской больницы Мерет Ланге.

Для такого визита Зеленская выбрала серый деловой костюм с брюками-палаццо. Под пиджак она надела гольф в тон. Золотистые локоны первая леди распустила. Дополнила ее образ медицинская маска.