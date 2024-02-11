ФОТО И ВИДЕО ⟩ Лидер группы «Би-2» поделился жесткими кадрами из тайской тюрьмы

Напомним, в конце января музыкантов задержали из-за проведения незаконного концерта на Пхукете, но выпустили после уплаты штрафа. Затем они снова оказались в тюрьме по обвинению в нарушении миграционного законодательства, после чего их депортировали в Израиль. Сами артисты утверждали, что никаких законов не преступали.

Как уточнил Бортник, часть фото и видео была сделана в тюрьме Пхукета после первого задержания. На них видно, что группа содержалась в общей камере, в которой люди кучно лежат на матрасах и пледах.

Другие видеозаписи сделаны во время поездки в полицейском автозаке и в процессе снятия отпечатков пальцев.

Впрочем, даже в таких суровых условиях музыканты не потеряли чувства юмора. На одном из кадров участники группы позируют, изображая сцену из комедии «Джентльмены удачи».

По словам Бортника, «главной ценностью "Би-2" была и остается свобода». Он добавил, что в ближайшее время группа выступит с концертами.