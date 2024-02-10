СКРЕСТИМ ПАЛЬЦЫ ⟩ Сегодня станет известно, будет ли эстонский рэпер представлять Финляндию на «Евровидении»

В субботу вечером будет объявлен победитель конкурса Uuden Musiikin Kilpail, который весной получит право участвовать в конкурсе «Евровидение» в Мальмё. В конкурсе также участвуют рэперы nublu и Микаэль Габриэль со своей песней Vox Populi. Конкурс начнется в 21.00, прямую трансляцию можно будет посмотреть ЗДЕСЬ.