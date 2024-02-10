Сегодня на Nokia Arena в Тампере пройдет финал финского отбора на «Евровидение». В конкурсе также примет участие эстонско-финский дуэт nublu и Микаэля Габриэля, пишет Elu24.
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СКРЕСТИМ ПАЛЬЦЫ ⟩ Сегодня станет известно, будет ли эстонский рэпер представлять Финляндию на «Евровидении»
В субботу вечером будет объявлен победитель конкурса Uuden Musiikin Kilpail, который весной получит право участвовать в конкурсе «Евровидение» в Мальмё. В конкурсе также участвуют рэперы nublu и Микаэль Габриэль со своей песней Vox Populi. Конкурс начнется в 21.00, прямую трансляцию можно будет посмотреть ЗДЕСЬ.