Сб, 10.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

СКРЕСТИМ ПАЛЬЦЫ ⟩ Сегодня станет известно, будет ли эстонский рэпер представлять Финляндию на «Евровидении»

Limon.ee
Copy
Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Сегодня на Nokia Arena в Тампере пройдет финал финского отбора на «Евровидение». В конкурсе также примет участие эстонско-финский дуэт  nublu и Микаэля Габриэля, пишет Elu24.

В субботу вечером будет объявлен победитель конкурса Uuden Musiikin Kilpail, который весной получит право участвовать в конкурсе «Евровидение» в Мальмё. В конкурсе также участвуют рэперы nublu и Микаэль Габриэль со своей песней Vox Populi. Конкурс начнется в 21.00, прямую трансляцию можно будет посмотреть ЗДЕСЬ.

Сегодня вечером состав участников следующий:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх