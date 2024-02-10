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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как встретили год Дракона в квартале Ротерманни

Limon.ee Мадис Вельтман
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Сегодня, 10 февраля, начиная с 17:00 на главной площади квартала Ротерманни проходит встреча наступающего года Дракона по китайскому календарю. Зрителей ждет зрелищное шоу с участием как местных, так и пекинских артистов, специально приехавших в Эстонию на новогодний праздник. 

Из Китая в Эстонию приехали несколько трупп высокого уровня. Например, артисты, исполняющие традиционные танцы львов, выступали на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине, а фольклорный коллектив девочек завоевал ряд местных и международных наград.

На празднике люди смогут не только насладиться шоу, но и больше узнать о китайской культуре и традициях.

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