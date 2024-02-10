ПРИШЕЛЬЦЫ? ⟩ Туристы случайно увидели в небе таинственный объект

Пара туристов утверждает, что на прошлой неделе они стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта. Это случилось, когда они фотографировали белых птиц на деревьях в окрестностях Сан-Педро-де-Колалао, что на севере Аргентины. Подробнее о курьезном случае написало издание New York Post.

76-летняя Рина Хуарес рассказывает, что загадочную аномалию в небе первым заметил ее муж Рене, когда они ехали из дома в Сан-Мигель-де-Тукуман отдыхать на курорт.

«Я сказала мужу: "Смотри, вот летит черная птица". А он ответил:"Это не птица, а летающая тарелка". Я заметила, что она была на той же высоте, что и кабели электропередач, но потом поднималась все выше и выше», - вспоминает Хуарес в интервью.

Женщине даже удалось сфотографировать объект овальной формы, когда он направлялся к горам.

После этого Рина показала снимки своим внукам, которые, по ее словам, были просто «в восторге» от деталей невероятного рассказа и увиденного на отснятых кадрах.

«Это надо видеть собственными глазами, чтобы поверить», - добавляет она.

К слову, место, где были сделаны фотографии, находится всего в восьми часах езды от Капилла-дель-Монте, где проводится ежегодный фестиваль НЛО.