ГОРОСКОП НА 11 ФЕВРАЛЯ ⟩ У Тельцов возможны проблемы в профессиональных делах, а Рыбам следует запастись терпением

Близнецы

Неожиданные трудности могут возникнуть как на работе, так и в семье, и вам придется отказаться от заранее составленных планов, чтобы заняться решением чужих проблем и исправлением ошибок, допущенных другими. Не стоит спешить с заключением крупных сделок - сейчас у вас есть возможность требовать наиболее благоприятных условий, а из нескольких вариантов выбирать самый лучший.

Замечательные перспективы откроет этот день перед влюбленными. Разговор по душам позволит решить проблемы, нарушающие гармонию в отношениях, а совместный отдых подарит много радости. Вероятность новых знакомств высока у тех, кто ведет активный образ жизни.

Рак

День сулит много приятного тем, кто смотрит в будущее с оптимизмом и готов к новым открытиям. Не стоит расстраиваться из-за того, что давно составленные планы не удается воплотить в жизнь - перед вами открываются новые, очень заманчивые возможности, устоять перед которыми трудно. И в профессиональной, и в личной сфере вы легко находите общий язык с самыми разными людьми.

Жизненный тонус высок, вы полны энергии, которой хватит и на работу, и на развлечения. Не отказывайтесь от посещения светских мероприятий, вам полезно быть на виду. Значительных изменений в сфере финансов не ожидается, но есть вероятность получения приятных и ценных подарков.

Лев