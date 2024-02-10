«Я в полном шоке! Я не знаю, каким взглядом она смотрит на моего ребенка, я боюсь оставлять его спать одного», - говорит мать двухмесячного ребенка в тюрьме открытого типа, которая узнала, что женщина в соседней комнате сидит за решеткой за изнасилование несовершеннолетнего. «Мы понимаем, что осознание того, что рядом находится человек, совершивший серьезное преступление, может вызывать определенный страх», - комментирует Яано Саар, начальник Таллиннской тюрьмы открытого типа, добавляя, что в тюрьмах не принято разделять людей по признаку совершенного ими преступления.
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Жительница Эстонии, находящаяся в тюрьме со своим ребенком, в ужасе: в соседней камере находится женщина, изнасиловавшая несовершеннолетнего (1)
Анастасия отбывает наказание в тюрьме открытого типа в Таллинне. В декабре прошлого года она родила мальчика, который стал для нее самым важным человеком на свете.