«Едем разводиться»: жена Валерия Меладзе выставила неоднозначный пост

К снимку она добавила неоднозначный текст:

«Привет дорогие. Как вы? Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку».

Стоит отметить, что ранее ходили слухи о том, что в отношениях Меладзе и Джанабаевой кризис. Например, российский продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что Валерий хочет уйти из семьи, однако супруга его не отпускает.

Он говорил о том, что Джанабаева не хочет разводиться, чтобы не потерять благосостояние, которое ей дал Меладзе.

«Джанабаева - кто она такая? У нее сольная карьера есть или клипы? Просто бывшая солистка »ВИА Гры«. И только за счет Валерия держится в этой жизни», - добавил продюсер.

К слову, Меладзе и Джанабаева женаты с 2014 года, хотя до официального брака уже много лет состояли в отношениях. У них трое общих детей. Также у Валерия есть наследники от предыдущего брака.