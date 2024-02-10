Брэд Питт посетил кинофестиваль с новой возлюбленной

60-летний Брэд Питт и его подруга Инес де Рамон были воплощением элегантности, когда они посетили Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в Калифорнии в четверг вечером. Пара посетила ретроспективный показ кино и наблюдала, как чествуют Брэдли Купера. Об этом пишет Hello Magazine.

Брэд для выхода в свет выбрал классический коричневый костюм. А 33-летняя Инес выглядела просто ошеломляюще в бирюзовом платье с бретельками и вырезом на спине.

Они вместе вошли в театр «Арлингтон», когда погас свет перед ретроспективой. И сидели в третьем ряду позади Кэри Маллиган.

Инес держала руку на бедре Брэда. Пара мило шепталась, но Брэд и его возлюбленная ушли до окончания мероприятия, крепко держась за руки. Фотографам они не позировали.

Лауреат «Оскара» появился на сцене в конце мероприятия, чтобы вручить Брэдли Куперу награду. Питт похвалил преданность своего близкого друга ремеслу.

Это публичное выступление знаменует собой продолжение первых серьезных отношений Питта после развода с Анджелиной Джоли.

Пара, недавно отпраздновавшая первую годовщину совместной жизни, стала неразлучной парой, и, как сообщается, Инес сформировала прочные связи со сплоченным кругом друзей Брэда.