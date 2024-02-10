30 ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕМ МИРЕ ⟩ Ребенок родился с редчайшим заболеванием: у него нет одного из важнейших органов

Ренли Айс родилась 6 ноября в прошлом году в Миссури, и ее родители быстро поняли, что что-то не так, когда она не открыла глаза, пишет ladbible.com.

Ее мама Тейлор больше года боролась с бесплодием, прежде чем забеременела дочерью. Родители говорят, что всю беременность врачи говорили им, что ребенок абсолютно здоров.

Тем не менее, Тейлор рассказала местному каналу KFVS 12, что заметила, что дочь «не открывала глаза», когда родилась, и немедленно обратилась к медсестре.

«Она сказала мне: "Ну, в утробе матери темно, поэтому они обычно не открывают глаза сразу"».

Но глаза маленькой девочки так и не открылись. Тейлор вспомнила: «Педиатр осматривает ребенка, но он просто прекращает осмотр, смотрит на нас и говорит: "У вашей дочери нет глаз". Я просто взглянула на него и сказала: "Вы имеете в виду, что они маленькие?". Он ответил: "Нет, их там нет". Я просто расплакалась, потому что в тот момент я просто не могла полностью осознать, что это означало».

Врачи установили, что маленькая девочка родилась с анофтальмией - так называется состояние, при котором рождается ребенок без одного или обоих глаз.