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ФОТО ⟩ Кая Каллас пришла на бал в Венской опере в платье от эстонского дизайнера

Limon.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: LUDOVIC MARIN / AFP

Премьер-министр Кая Каллас посетила Австрию в четверг в рамках официального визита, но вечером она была приглашена на бал в Венскую оперу вместе со своим мужем и несколькими главами правительств других европейских стран, пишет Elu24.

В четверг премьер-министр Кая Каллас встретилась с федеральным канцлером Карлом Нехаммером, находящимся с официальным визитом в Австрии, а вечером она и ее супруг Арво Халлик были приглашены на традиционный бал в Венскую оперу. 

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