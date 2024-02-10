Премьер-министр Кая Каллас посетила Австрию в четверг в рамках официального визита, но вечером она была приглашена на бал в Венскую оперу вместе со своим мужем и несколькими главами правительств других европейских стран, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Кая Каллас пришла на бал в Венской опере в платье от эстонского дизайнера
В четверг премьер-министр Кая Каллас встретилась с федеральным канцлером Карлом Нехаммером, находящимся с официальным визитом в Австрии, а вечером она и ее супруг Арво Халлик были приглашены на традиционный бал в Венскую оперу.