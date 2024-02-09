ФОТО И ВИДЕО ⟩ Второй день рождения: эстонский дальнобойщик чудом избежал смерти

«Эти осколки были повсюду, на моем лице и в волосах. Все тело было усеяно ими...», - вспоминает Таури Вейзер, в которого попал кусок льда, влетевший в окно его грузовика. Прибывшая машина скорой помощи доставила мужчину в приемное отделение центральной больницы Ида-Таллинна.
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У Вейзера, который сел за руль в среду утром, теперь два дня рождения. «Работник скорой помощи также сказал, что я могу считать это своим вторым днем рождения», - вспоминает Вейзер, который в то утро попал в аварию на участке Кейла - Сауэ.