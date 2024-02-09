ФОТО И ВИДЕО ⟩ Второй день рождения: эстонский дальнобойщик чудом избежал смерти

У Вейзера, который сел за руль в среду утром, теперь два дня рождения. «Работник скорой помощи также сказал, что я могу считать это своим вторым днем рождения», - вспоминает Вейзер, который в то утро попал в аварию на участке Кейла - Сауэ.

Мужчина ехал на своем грузовике по дороге, когда кусок льда, оторвавшийся от крыши встречного грузовика, влетел в его лобовое стекло. «Это был настоящий шок. Я лишь на долю секунды посмотрел в боковое зеркало, чтобы убедиться, что с грузовиком все в порядке, и больше ничего не мог сделать», - вспоминает он о том пугающем моменте. «Если бы я даже успел свернуть вправо, она, скорее всего, влетела бы в боковое окно», - говорит он.