ГАЛЕРЕЯ ⟩ Goldtime отметили 25-летие своего бизнеса звездной вечеринкой

«Goldtime движет желание вдохновлять и исполнять мечты людей. Залог нашего успеха за четверть века работы - это люди, которые выбрали нас в качестве своего ювелирного партнера или способствовали нашему успеху своими работами или творениями. Это те люди, которых мы хотим поблагодарить и которым мы хотим подарить вдохновение и прекрасные впечатления в знак благодарности», - говорит Индрек Петерсон, основатель Goldtime.

Cвоими глазами можно было увидеть, как формируется настоящее чудо, например, как полируются драгоценные камни. Сандер Прикс, основатель Estonian Gem Factory, получивший международные награды за идеальную огранку, познакомил гостей с богатым ассортиментом драгоценных камней и дал советы, как лучше за ними ухаживать.

Неизменно блистательная Эда-Инес Этти с легкостью провела гостей по двадцатипятилетним пути рая часов и драгоценностей, а вечер чудес открыла эффектная ария «Царица ночи», в исполнении Элины Нечаевой.

Алика Милова, получившая на прошлой неделе пять наград Эстонской музыкальной премии 2024, также вышла на сцену, подняв энергию на новую высоту вместе с Utopia Entertainment и заполнив танцпол своей песней Bon Appetit. Стиг Ряста также подарил гостям чарующее акустическое выступление.