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ДОРОГОЙ УРОК ⟩ Жительница Тарту хотела уменьшить счета за телефон, но попала впросак

Трийн Роос
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Представительство Elisa в Тарту.
Представительство Elisa в Тарту. Фото: Erakogu

Жительница Тарту хотела найти более дешевого поставщика услуг, но попала в ситуацию, когда ей пришлось выкупать ненужное устройство. «Почему они сразу не сказали мне, что я не смогу его вернуть, если покупаю его в рассрочку?» - спрашивает женщина, которая хотела вернуть Elisa роутер, которым еще не пользовалась. Представитель Elisa говорит, что при аренде оборудования клиент имеет право расторгнуть договор и вернуть оборудование без дополнительной платы. Однако ситуация меняется, если клиент решил приобрести оборудование в рассрочку, пишет Elu24.

В прошлую пятницу 68-летняя Лариса пришла в тартуский офис Elisa, чтобы узнать, какие пакеты услуг фирма предлагает. «Я просто пошла спросить, потому что хотела найти более дешевого поставщика услуг, чтобы уменьшить свои счета», - рассказывает она Elu24. «Мне предложили выгодное предложение, которое было на 10 евро дешевле, чем то, которое я получала от Telia», - добавляет она.

Хотя Лариса хотела получить информацию только о телефонном пакете услуг, представитель службы поддержки также познакомил ее с пакетом услуг телевидения, причем сделал это настолько убедительно, что она решила взять пакет телекоммуникаций от Elisa. Она подписала договор и получила новый роутер. «Сотрудник говорил так вежливо. Я хочу предупредить пожилых людей, чтобы они не соблазнялись сказкой», - говорит она.

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