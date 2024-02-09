ДОРОГОЙ УРОК ⟩ Жительница Тарту хотела уменьшить счета за телефон, но попала впросак

Жительница Тарту хотела найти более дешевого поставщика услуг, но попала в ситуацию, когда ей пришлось выкупать ненужное устройство. «Почему они сразу не сказали мне, что я не смогу его вернуть, если покупаю его в рассрочку?» - спрашивает женщина, которая хотела вернуть Elisa роутер, которым еще не пользовалась. Представитель Elisa говорит, что при аренде оборудования клиент имеет право расторгнуть договор и вернуть оборудование без дополнительной платы. Однако ситуация меняется, если клиент решил приобрести оборудование в рассрочку, пишет Elu24.