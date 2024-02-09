Житель Эстонии, заказавший тепловой насос, остался без товара и денег

«В разговоре между нами они неоднократно подчеркивали, что чем быстрее я оформлю перевод, тем быстрее они смогут разместить заказ на оборудование», - жалуется Рейн, который сейчас находится на пенсии и заказал новый обогреватель прошлым летом. По словам мужчины, он попал впросак, потому что теперь у него нет ни денег, ни заказанного товара, но у компании другое видение ситуации: «Одна деталь была передана клиенту, а для другой предлагались несколько дат доставки, но они не подошли»