«Мой единственный вектор»: LOBODA представила новый танцевальный трек и экзотическое видео

Видео к песне LOBODA было снято на берегу Индийского океана, ведь именно природная стихия, по мнению артистки, имеет больше всего общего с неукротимой силой любви.

Фото: Пресс-служба LOBODA

«Даже в самый страшный шторм, наш единственный шанс не заблудиться – довериться сердцу как маяку. «Mentor» о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это иногда не было. Ведь, в конце концов, только так можно проложить путь к счастью», – комментирует премьеру LOBODA.

Накануне нового мирового тура певицы, ее поклонники уже активно просят исполнить «Mentor» в самых отдаленных уголках мира. Напомним, что весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро объявит даты и Европейской части тура.

Трек «MENTOR» уже доступен на всех стриминговых платформах: https://loboda.bfan.link/mentor , а видео уже скоро появится на официальном YouTube-канале LOBODA.