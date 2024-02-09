Местную тиктокершу задержала полиция за превышение скорости и попросила пройти тест на наркотики

«Возможно, вас заинтересует история о том, как накануне под Курессааре была задержана за превышение скорости женщина-водитель с признаками наркотического опьянения. Она превысила скорость на 100 км/ч», – написал анонимный информатор в редакцию в четверг утром, сообщает Elu24 .

Начальник полицейского участка Курессааре Райнер Антсаар подтвердил, что подобный инцидент действительно имел место быть. «Седьмого февраля в 23:30 полицейский патруль остановил автомобиль марки BMW, которым управляла 29-летняя женщина, на 138-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на острове Сааремаа. Машину остановили потому, что полицейский патруль замерил скорость автомобиля не менее 105 км/ч, хотя разрешенная скорость в этом месте составляла 90 км/ч», – пояснил Антсаар и добавил, что во время разговора с женщиной, которая управляя автомобилем, полицейские заподозрили ее в употреблении наркотиков, что в итоге подтвердила лучевая проверка на месте.