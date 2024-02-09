В среду вечером полиция поймала на острове Сааремаа известную тиктокершу с никнеймом ColaQueen (настоящее имя Ирма Вульма) за превышение скорости, которую также заподозрили в употреблении наркотиков. «Я не была в состоянии наркотического опьянения за рулем, это проявились остаточные симптомы», – сказала она, оценивая собственное состояние.
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Местную тиктокершу задержала полиция за превышение скорости и попросила пройти тест на наркотики
«Возможно, вас заинтересует история о том, как накануне под Курессааре была задержана за превышение скорости женщина-водитель с признаками наркотического опьянения. Она превысила скорость на 100 км/ч», – написал анонимный информатор в редакцию в четверг утром, сообщает Elu24.