В семье модельера Лийзи Ээсмаа и Мадиса Лигема скоро будет пополнение!
ФОТО ⟩ Поздравляем! Эстонский дизайнер станет матерью во второй раз
В четверг вечером в атриуме Viru keskus состоялось торжественное гала-представление ювелирного бренда Goldtime, на котором в качестве диджея выступила модельер Лийзи Ээсмаа, обладательница «Золотой иглы».
Из-под ее платья выглядывал небольшой, но уже заметный животик, так что будет правильно пожелать дизайнеру удачи. Второй малыш уже на подходе!
Ээсмаа подтвердила изданию Õhtuleht, что уже на пятом месяце.
У Лийзи и ее мужа-режиссера есть сын Куу, которому скоро исполнится семь лет.