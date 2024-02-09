ФОТО ⟩ Поздравляем! Эстонский дизайнер станет матерью во второй раз

В четверг вечером в атриуме Viru keskus состоялось торжественное гала-представление ювелирного бренда Goldtime, на котором в качестве диджея выступила модельер Лийзи Ээсмаа, обладательница «Золотой иглы».

Из-под ее платья выглядывал небольшой, но уже заметный животик, так что будет правильно пожелать дизайнеру удачи. Второй малыш уже на подходе!

Ээсмаа подтвердила изданию Õhtuleht, что уже на пятом месяце.

Лийзи Ээсмаа на вечеринке в честь годовщины Goldtime. Фото: Maksim Toome

У Лийзи и ее мужа-режиссера есть сын Куу, которому скоро исполнится семь лет.