Мужчина с топором взял в заложники машиниста и пассажиров поезда

Как сообщает Sky News девятого февраля, на западе Швейцарии мужчина с топором и ножом захватил в заложники 14 пассажиров и машиниста поезда. Его застрелили полицейские, которые после нескольких часов переговоров взяли поезд штурмом.

Инцидент произошел около 18:35 по местному времени 8 февраля. Поезд, где захватили заложников, курсировал между двумя маленькими городками Больм и Ивердон-ле-Бэн в горном кантоне Вод. На одной из станций вооруженный мужчина заставил машиниста остановить состав и заблокировать двери, после чего связал нескольких пассажиров. Заложники успели обратиться в полицию.

Прибывшие на место полицейские пытались наладить контакт с преступником, но спустя несколько часов поняли, что это бесполезно, и пошли на штурм. Чтобы отвлечь внимание нападавшего, использовали взрывчатку. В операции участвовали 60 сотрудников правоохранительных органов.

«Полиция взяла поезд штурмом около 22:15 после того, как попыталась убедить нападавшего сдаться. Заложники были освобождены, они не пострадали», – говорится в сообщении швейцарской полиции.

Преступник набросился на полицейских с топором, после чего сотрудники правоохранительных органов открыли огонь и смертельно ранили нападавшего. Он скончался до приезда медиков.

Мужчиной, захватившим заложников в поезде, оказался 32-летний англоговорящий выходец из Ирана, претендовавший на получение статуса беженца. Никаких подробностей о его мотивах не сообщается. По заявлению полиции, сейчас нет оснований считать этот инцидент терактом. Ранее в Швейцарии не захватывали заложников в поездах, хотя подобные случаи происходили в банках и на частных предприятиях.