ФОТО ⟩ Финская Prisma оказалась развратнее эстонской: «Ограничений на продажу этих товаров нет!»

Многие жители Эстонии ездят в Финляндию. Кто-то просто погулять, к друзьям или родственникам, а кто-то по работе. Конечно, люди заходят в магазины за продуктами или чем-то необходимым. Но какова была бы ваша реакция, если бы вы увидели на полках гипермаркета секс-игрушки?