Многие жители Эстонии ездят в Финляндию. Кто-то просто погулять, к друзьям или родственникам, а кто-то по работе. Конечно, люди заходят в магазины за продуктами или чем-то необходимым. Но какова была бы ваша реакция, если бы вы увидели на полках гипермаркета секс-игрушки?
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ФОТО ⟩ Финская Prisma оказалась развратнее эстонской: «Ограничений на продажу этих товаров нет!»
Жительница Таллинна наткнулась на такую полку в двух гипермаркетах Хельсинки. Так, в отделе с товарами интимной гигиены торговых сетей K-Citymarket и Prisma на полках ее смутили игрушки для взрослых.