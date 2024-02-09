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ФОТО ⟩ Финская Prisma оказалась развратнее эстонской: «Ограничений на продажу этих товаров нет!»

Limon.ee
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Ассортимент товаров для взрослых в гипермаркете K-Citymarket в Хельсинки.
Ассортимент товаров для взрослых в гипермаркете K-Citymarket в Хельсинки. Фото: limon.ee

Многие жители Эстонии ездят в Финляндию. Кто-то просто погулять, к друзьям или родственникам, а кто-то по работе. Конечно, люди заходят в магазины за продуктами или чем-то необходимым. Но какова была бы ваша реакция, если бы вы увидели на полках гипермаркета секс-игрушки?

Жительница Таллинна наткнулась на такую полку в двух гипермаркетах Хельсинки. Так, в отделе с товарами интимной гигиены торговых сетей K-Citymarket и Prisma на полках ее смутили игрушки для взрослых.

У жителей Эстонии такое зрелище вызывает скорее удивление и недоумение, ведь мы привыкли видеть в наших супермаркетах только презервативы, лубриканты и максимум виброкольца. А вот в магазинах у северных соседей есть где разгуляться фантазии.

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