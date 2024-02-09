Байден накричал на журналиста из-за вопроса о возрасте

Как сообщает The Telegraph, американский президент Джо Байден провел в Белом доме пресс-конференцию, на которой резко высказался об оценке его возраста и ментального состояния журналистами.

Пресс-конференция была посвящена отчету министерства юстиции США об утечке секретных документов, к которой может быть причастен Байден. Американский президент эмоционально отреагировал на ту часть отчета, в которой Минюст поставил под сомнение его способность «помнить ключевые события и факты». Он обрушился с критикой на прокурора, который в отчете отметил, что Байден не смог вспомнить даже дату смерти собственного сына.

«Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос? Честно сказать, когда мне задали этот вопрос, я подумал: Это не ваше чертово дело», – заявил Байден.

Джо Байден также заявил, что у министерства юстиции нет веских доказательств его причастности к утечке засекреченных документов, и обвинил в оплошности сотрудников своей администрации.

На пресс-конференции президент США агрессивно реагировал на вопросы журналистов о его возрасте и состоянии памяти, на которое обратили внимание в отчете Минюста.

«Моя память не... моя память в порядке. Моя память... Поглядите, чего я достиг с того момента, как стал президентом», – сбивчиво высказался Джо Байден.

Под конец пресс-конференции президент США вступил в перепалку на повышенных тонах с журналистом, который указал, что преклонный возраст главы государства беспокоит избирателей.

«Это ваше суждение, ваше суждение! Это не суждение всей прессы!» – крикнул Байден

На вопрос о том, почему он считает себя способным исполнять обязанности президента в будущем, Джо Байден также ответил достаточно резко.

«Потому что я наиболее квалифицированный человек в этой стране для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов и закончить то, что я начал», – Джо Байден.

После этого американский президент вновь заявил журналистам, что не распространял засекреченные документы.