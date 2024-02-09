ВИДЕО ⟩ Песня Испании для Евровидения-2024 вызвала гнев феминисток

Скандал вспыхнул из-за смысла песни и слова Zorra, которое переводится с испанского языка как «лиса», а также употребляется как «шль*ндра» или «с*ка». В частности, припев выглядит так:

«Если я выхожу на улицу сама, то я шлиндра Если я развлекаюсь, то я самая большая линдра Когда я получаю то, что хочу, — с*ка, с*ка Это никогда не потому, что я этого заслуживаю».

Авторы песни не видят в ней ничего обидного. Они говорят, что таким образом хотели показать проблему двойных стандартов и высмеять мизогинию.

«Почему лиса должна быть чем-то хорошим, а Zorra – чем-то плохим? Быть с*кой значит знать, чего ты хочешь», – прокомментировали участники коллектива Мария Блас и Марк Дасуза.

На скандал отреагировали на высоком уровне. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Педро Санчес.

«Мне кажется, что феминизм не только справедлив, он может быть веселым, и такого рода провокации должны уходить от культуры», – отметил глава правительства в эфире программы Al Rojo Vivo на телеканале La Sexta.

Не увидела негативного контекста в песне также Министерство по равенству Испании Ирэн Монтеро. Отреагировали и организаторы «Евровидения» – Европейский языковой союз. Там считают, что песня не противоречит ее запрету на тексты, которые могут запятнать конкурс и считают ее «подходящей для участия в нынешнем конкурсе».

Несмотря на скандал, песня стремительно приобретает популярность. Музыкальная платформа Spotify назвала ее самой вирусной мелодией в Испании и № 3 в мире.