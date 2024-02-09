Умер основатель группы «Машина времени»

Бездыханное тело экс-барабанщика рок-коллектива нашли утром 8 февраля в его квартире в Басманном районе столицы. Он лежал на полу в домашней одежде, следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако точную причину смерти еще предстоит выяснить экспертам, пишет SHOT.

Между тем Андрей Макаревич рассказал РИА Новости, что у Борзова была онкология.

Юрий Борзов стоял у истоков «Машины времени» более полувека назад. Название группы тоже придумал он. С лидером коллектива Андреем Макаревичем покойный дружил со школьной скамьи.