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Умер основатель группы «Машина времени»

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

Основатель и автор группы «Машина времени» Юрий Борзов скончался в Москве. Ему было 70 лет. Предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Бездыханное тело экс-барабанщика рок-коллектива нашли утром 8 февраля в его квартире в Басманном районе столицы. Он лежал на полу в домашней одежде, следов насильственной смерти обнаружено не было. Однако точную причину смерти еще предстоит выяснить экспертам, пишет SHOT.

Между тем Андрей Макаревич рассказал РИА Новости, что у Борзова была онкология.

Юрий Борзов стоял у истоков «Машины времени» более полувека назад. Название группы тоже придумал он. С лидером коллектива Андреем Макаревичем покойный дружил со школьной скамьи.

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