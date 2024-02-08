В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита

Среди музыкантов в списке оказались участники «почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также музыканты, выступившие против российского вторжения в Украину - рэпер Loqiemean и группа «Несчастный случай». Также в перечень попали те, кто озвучил позицию по поводу вторжения, как пишет издание, «чрезвычайно аккуратно» (группы Shortparis, «Комсомольск») или не высказался вовсе (Dead Blonde).

Появились в списке и музыканты, которые ранее участвовали в мероприятиях «патриотической» направленности в РФ. Так, группы «Монгол Шуудан» и «План Ломоносова» выступали на KinchevFest, организованном лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым.

Всего в списке перечислены 50 музыкантов и групп:

Филипп Киркоров

Дима Билан

Глюкоза

Лолита Милявская

Альбина Джанабаева

Shortparis

«Несчастный случай»

Алексей Кортнев

Максим Марлоу

The Matrixx

Анна Асти

Dead Blonde

Kedr Livanskiy

Loqiemean (Роман Худяков)

Markul

Monran

The Chemodan

Сергей Ананич

Борис Андрианов

Ольга Арефьева

Jukebox Trio

Plamenev

Wildways

«Диктофон»

«Другдиджея»

«Йорш»

«Комсомольск»

«Монгол Шуудан»

Максим Леонидов

Алекша Нович

«Щенки»

Павел Пиковский

Полина Осетинская

СМН

«Электрофорез»

Максим Тесли

Мария Тотибадзе

«План Ломоносова»

Олег Ягодин («Курара»)

«Операция Пластилин»

«Полматери»

«Путь»

«Рыночные отношения»

«Слот»

«Формация Лимон»

Рита Дакота

Даниил Дмитриев (Scally Milano)

Дора

Дмитрий Емельянов

Александр Казян (ОУ74)

Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся и если артист «не изменит позицию», то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник «Медузы» в музыкальной индустрии РФ.

Российский промоутер в беседе с «Медузой» на условиях анонимности подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. «Промоутерам звонят и говорят, что с этими артистами нельзя делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу», - рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники «Медузы» называют его «главным цензором кино, театра и музыки». На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.