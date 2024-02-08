Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, «запрещенных к концертной деятельности» в РФ, пишет «Медуза». Документом с изданием поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.
В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита
Среди музыкантов в списке оказались участники «почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также музыканты, выступившие против российского вторжения в Украину - рэпер Loqiemean и группа «Несчастный случай». Также в перечень попали те, кто озвучил позицию по поводу вторжения, как пишет издание, «чрезвычайно аккуратно» (группы Shortparis, «Комсомольск») или не высказался вовсе (Dead Blonde).
Появились в списке и музыканты, которые ранее участвовали в мероприятиях «патриотической» направленности в РФ. Так, группы «Монгол Шуудан» и «План Ломоносова» выступали на KinchevFest, организованном лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым.
Всего в списке перечислены 50 музыкантов и групп:
- Филипп Киркоров
- Дима Билан
- Глюкоза
- Лолита Милявская
- Альбина Джанабаева
- Shortparis
- «Несчастный случай»
- Алексей Кортнев
- Максим Марлоу
- The Matrixx
- Анна Асти
- Dead Blonde
- Kedr Livanskiy
- Loqiemean (Роман Худяков)
- Markul
- Monran
- The Chemodan
- Сергей Ананич
- Борис Андрианов
- Ольга Арефьева
- Jukebox Trio
- Plamenev
- Wildways
- «Диктофон»
- «Другдиджея»
- «Йорш»
- «Комсомольск»
- «Монгол Шуудан»
- Максим Леонидов
- Алекша Нович
- «Щенки»
- Павел Пиковский
- Полина Осетинская
- СМН
- «Электрофорез»
- Максим Тесли
- Мария Тотибадзе
- «План Ломоносова»
- Олег Ягодин («Курара»)
- «Операция Пластилин»
- «Полматери»
- «Путь»
- «Рыночные отношения»
- «Слот»
- «Формация Лимон»
- Рита Дакота
- Даниил Дмитриев (Scally Milano)
- Дора
- Дмитрий Емельянов
- Александр Казян (ОУ74)
Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся и если артист «не изменит позицию», то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник «Медузы» в музыкальной индустрии РФ.
Российский промоутер в беседе с «Медузой» на условиях анонимности подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. «Промоутерам звонят и говорят, что с этими артистами нельзя делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу», - рассказал собеседник издания.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники «Медузы» называют его «главным цензором кино, театра и музыки». На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.