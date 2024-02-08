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В список запрещенных в РФ музыкантов попали Киркоров, Билан и Лолита

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Российские продюсеры и промоутеры получили обновленный список артистов, «запрещенных к концертной деятельности» в РФ, пишет «Медуза». Документом с изданием поделились два источника в музыкальной индустрии независимо друг от друга.

Среди музыкантов в списке оказались участники «почти голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Анна Асти, а также музыканты, выступившие против российского вторжения в Украину - рэпер Loqiemean и группа «Несчастный случай». Также в перечень попали те, кто озвучил позицию по поводу вторжения, как пишет издание, «чрезвычайно аккуратно» (группы Shortparis, «Комсомольск») или не высказался вовсе (Dead Blonde).

Появились в списке и музыканты, которые ранее участвовали в мероприятиях «патриотической» направленности в РФ. Так, группы «Монгол Шуудан» и «План Ломоносова» выступали на KinchevFest, организованном лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым.

Всего в списке перечислены 50 музыкантов и групп:

  • Филипп Киркоров
  • Дима Билан
  • Глюкоза
  • Лолита Милявская
  • Альбина Джанабаева
  • Shortparis
  • «Несчастный случай»
  • Алексей Кортнев
  • Максим Марлоу
  • The Matrixx
  • Анна Асти
  • Dead Blonde
  • Kedr Livanskiy
  • Loqiemean (Роман Худяков)
  • Markul
  • Monran
  • The Chemodan
  • Сергей Ананич
  • Борис Андрианов
  • Ольга Арефьева
  • Jukebox Trio
  • Plamenev
  • Wildways
  • «Диктофон»
  • «Другдиджея»
  • «Йорш»
  • «Комсомольск»
  • «Монгол Шуудан»
  • Максим Леонидов
  • Алекша Нович
  • «Щенки»
  • Павел Пиковский
  • Полина Осетинская
  • СМН
  • «Электрофорез»
  • Максим Тесли
  • Мария Тотибадзе
  • «План Ломоносова»
  • Олег Ягодин («Курара»)
  • «Операция Пластилин»
  • «Полматери»
  • «Путь»
  • «Рыночные отношения»
  • «Слот»
  • «Формация Лимон»
  • Рита Дакота
  • Даниил Дмитриев (Scally Milano)
  • Дора
  • Дмитрий Емельянов
  • Александр Казян (ОУ74)

Один из попавших в список артистов рассказал изданию, что накануне вторжения связанные с администрацией Путина люди предупреждали его, что подобные списки появятся и если артист «не изменит позицию», то попадет в них. О том, что новый список прислали именно из Кремля, говорит и источник «Медузы» в музыкальной индустрии РФ.

Российский промоутер в беседе с «Медузой» на условиях анонимности подтвердил, что как минимум две группы, указанные в обновленном списке, действительно попали под запрет. «Промоутерам звонят и говорят, что с этими артистами нельзя делать мероприятия на госденьги и вешать наружную рекламу», - рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о наличии негласных списков запрещенных музыкантов. Власти РФ отрицают, что такой перечень существует. По словам одного из запрещенных музыкантов, стоп-листы согласовывают в управлении по общественным проектам администрации Путина, которое возглавляет Сергей Новиков. Источники «Медузы» называют его «главным цензором кино, театра и музыки». На просьбу издания о комментарии чиновник не ответил.

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