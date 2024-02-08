Бритни Спирс удивила признанием о романе с одним очень известным актером

Неожиданной новостью знаменитость поделилась у себя в Instagram. Исполнительница опубликовала архивный черно-белый снимок, на котором предстает с Беном Аффлеком и американской композитором Дайан Уоррен. В подписи под фото Бритни расхвалила актера, а также неожиданно призналась, что между ними была интрижка. По словам певицы, они целовались с Беном в ту ночь, когда был сделан снимок.

«Он такой замечательный актер! Я, кстати, вспомнила, что целовалась с Беном той ночью... Это безумие! Хотела бы я рассказать вам историю, которая произошла раньше! О Боже, да я просто сплетница», - отметила Бритни.

Правда, впоследствии артистка удалила пост из своего фотоблога, однако пользователи Сети успели сделать скриншот.

Кстати, также Спирс не указала, когда между ней и Аффлеком была интрижка. Однако, судя по фото, это произошло ориентировочно в 1999 году, ведь именно в те годы у актера была такая борода.