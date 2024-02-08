ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Полет из Бангкока в Таллинн занял на три часа больше времени: «Пассажирам ничего не объяснили...»

По словам женщины, которая 5 февраля летела из Бангкока, столицы Таиланда, в Хельсинки, а оттуда в Таллинн, полет длился на три часа дольше, чем ожидалось, и пассажирам не объяснили причину задержки. «В последнее время многие рейсы Бангкок-Хельсинки задерживаются. Возникает вопрос, почему так происходит? Раньше Finnair была самым быстрым способом добраться до Юго-Восточной Азии. Похоже, это уже не так, и они решили летать медленнее», - говорит она.