5 февраля эстонка летела из Бангкока в Таллинн. Хотя рейс Finnair вылетел вовремя, путь до места назначения занял на три часа больше, чем планировалось. «Пассажирам ничего не сказали и не объяснили причины задержки. Возникает вопрос, почему самолет летел гораздо медленнее, чем обычно?» По словам представителей Finnair, причиной задержки стал сильный встречный ветер, который не позволил самолету лететь быстрее.
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ЧТО ПРОИЗОШЛО? ⟩ Полет из Бангкока в Таллинн занял на три часа больше времени: «Пассажирам ничего не объяснили...»
По словам женщины, которая 5 февраля летела из Бангкока, столицы Таиланда, в Хельсинки, а оттуда в Таллинн, полет длился на три часа дольше, чем ожидалось, и пассажирам не объяснили причину задержки. «В последнее время многие рейсы Бангкок-Хельсинки задерживаются. Возникает вопрос, почему так происходит? Раньше Finnair была самым быстрым способом добраться до Юго-Восточной Азии. Похоже, это уже не так, и они решили летать медленнее», - говорит она.