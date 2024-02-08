Во время полета пассажир взглянул на крыло самолета и сильно об этом пожалел

Известно, что мужчина летел из Великобритании в Индию. Когда он выглянул в окно, то увидел, что крыло было заклеено серой клейкой лентой. Это очень напугало пассажира, пишет nypost.

«Я летал по всему миру, но никогда не видел ничего подобного. Лента начала отслаиваться во время полета и я это показал жене, на что она ответила, что лучше бы этого никогда не видела» - сказал 62-летний Дэвид Паркер в интервью South West News Service.

Компания Boeing заверила, что такая картина абсолютно безопасна для использования на самолетах.

Компания Boeing заверила, что такая лента абсолютно безопасна для использования на самолетах.

«Лента является материалом, одобренным Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) для определенных временных ремонтных работ», - пояснил SWNS представитель компании.

В данном случае, вероятно, скотч был использован для решения проблем с «отслоением краски», которые постигли некоторые модели Boeing 787. По словам представителя компании, липкий материал предотвращает отслоение краски, а не склеивает поврежденный самолет.