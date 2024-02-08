«Очаровательный ребенок». 80-летний Де Ниро показал фото своей 10-месячной дочери

По словам актера, когда он смотрит на свою дочь, все остальное исчезает, поэтому «просто быть с ней в данный момент – это огромная радость и облегчение». Он добавил, что Джия – «очень очаровательный ребенок».

Де Ниро добавил, что любит, когда его семья собирается вместе. Актер также поделился с таблоидом снимком, на котором запечатлен со своей младшей дочерью. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Знаменитый актер отметил также, что его младшая дочь является тетей для его внуков, которые скоро достигнут подросткового возраста.

Де Ниро был женат дважды. От разных женщин у него есть шестеро детей. Со своей второй женой он расстался в 2018 году.

О том, что в седьмой раз стал отцом, актер проговорился в мае 2023 года.

Мать ребенка - 45-летняя избранница Де Ниро, инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен.