ФОТО ⟩ Еще один депутат Рийгикогу решил продать свою недвижимость

Двухкомнатная квартира Терраса площадью около 55 квадратных метров находится на улице Яху в Каламая, и на портале недвижимости kv.ee за нее просят 215 000 евро.

В объявлении указано, что это эксклюзивная дизайнерская квартира, в здании Art Depoo с отдельным входом прямо со двора. В отделке квартиры использованы высококачественные материалы и модная фанера. В квартире центральное отопление, в ванной и прихожей есть отдельно регулируемый электрический подогрев пола. Коммунальные платежи составляют порядка 80 евро летом и 140 евро зимой.

Квартира находится недалеко от улицы Вана-Каламая, строительство которой было завершено прошлым летом, рынка Балтийского вокзала, моря и множества кафе.

Во время съемок шоу Vallaline kaunitar, в квартире состоялось свидание Терраса с королевой драмы Бригитте Сюзанне Хунт.

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В начале года в редакцию поступила информация о том, что Хендрик Террас (30) и его новая девушка Мария Пихлак (26) помолвлены. В то время Террас не подтвердил этот намек, но теперь стало известно, что Террас и Пихлак узаконят свои отношения уже в следующую субботу, 17 февраля.

Возлюбленная Терраса - Мария Пихлак, которая, как и Хендрикки, является членом политической партии Eesti 200. Пихлак - предпринимательница с острова Сааремаа и советник проекта Европейского союза по созданию кибермощностей.

«Мы познакомились некоторое время назад через общих знакомых, но с весны мы уже пара», - сказал Террас прошлым летом, в начале июля.