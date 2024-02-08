Мужчина, который утверждает, что переспал с более чем 500 женщинами, рассказал, почему он никогда не планирует быть моногамным.
Мужчина, переспавший с более чем 500 женщинами, раскрывает шокирующие планы на будущее
Энтони Альваренга, 23-летний житель Лос-Анджелеса, был дважды женат и имеет четверых детей, пишет Naine. Но теперь Энтони решил, что такая жизнь и моногамия не для него. На данный момент у него шесть девушек, и хотя он может встречаться с другими женщинами, его подругам не разрешается встречаться с другими мужчинами.
«Конечно, они должны быть верны мне. Это мое условие - если у нее есть еще парни, все, нам конец», - сказал он. «Я бы не стал проводить больше ночи или дня с женщиной, которая общается с кем-то еще. Люди могут смотреть на это сквозь пальцы, но это моя жизнь, и если женщине наплевать на мои чувства, она вольна уйти. Она не заперта здесь, она здесь по своей воле».
Энтони бросил школу и стал миллионером, занимаясь криптовалютой и торгуя акциями и валютой. Сейчас у него есть суперкары стоимостью 3 миллиона евро и драгоценности на 1,5 миллиона евро.
Хотя Энтони доволен своей карьерой, в прошлом у него были проблемы в отношениях. Его первый брак продлился две недели, второй - несколько месяцев. После развода Энтони хочет сосредоточиться на своих детях, зарабатывать деньги и наслаждаться успехом. Сейчас он ходит на свидания до четырех раз в неделю и планирует переспать с более чем тысячей женщин в ближайшие несколько лет, сообщает UniLad.
«В прошлом я пару раз состоял в моногамных отношениях и не намерен больше этого делать», - сказал он. «За два брака я пережил слишком многое и понял, что это неправильный путь. Все всегда заканчивается одинаково. Женщины беременеют, я люблю своих детей, но отношения рушатся через несколько лет. Чувства исчезают, а женщины становятся слишком сумасшедшими, так что все это кажется пустой тратой времени. Я лучше буду зарабатывать деньги и собирать воспоминания, чем терять это время на отношения, которые все равно умирают. Женщины смотрят на меня. Многие девушки этого не выносят, так что мой подход отлично работает».