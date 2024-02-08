Мужчина, переспавший с более чем 500 женщинами, раскрывает шокирующие планы на будущее

Энтони Альваренга, 23-летний житель Лос-Анджелеса, был дважды женат и имеет четверых детей, пишет Naine. Но теперь Энтони решил, что такая жизнь и моногамия не для него. На данный момент у него шесть девушек, и хотя он может встречаться с другими женщинами, его подругам не разрешается встречаться с другими мужчинами.

«Конечно, они должны быть верны мне. Это мое условие - если у нее есть еще парни, все, нам конец», - сказал он. «Я бы не стал проводить больше ночи или дня с женщиной, которая общается с кем-то еще. Люди могут смотреть на это сквозь пальцы, но это моя жизнь, и если женщине наплевать на мои чувства, она вольна уйти. Она не заперта здесь, она здесь по своей воле».

Энтони бросил школу и стал миллионером, занимаясь криптовалютой и торгуя акциями и валютой. Сейчас у него есть суперкары стоимостью 3 миллиона евро и драгоценности на 1,5 миллиона евро.