ВИДЕО ⟩ LuxExpress решил поконкурировать в юморе с Pakendikeskus

Последнее видео LuxExpress в TikTok вызвало бурную реакцию у комментаторов. В ролике показана пара молодоженов, которые нашли друг друга благодаря LuxExpress. Встретились ли они впервые как пассажиры или как сотрудники автобусной компании, из видео неясно. Теперь влюбленные предложили другим поделиться историями о том, как они нашли нового друга или спутника по жизни, путешествуя автобусами LuxExpress.

Видео набрало более 140 тысяч просмотров. В комментариях также рассказывают забавные и милые истории. «Однажды в автобусе по маршруту Таллинн-Тарту передо мной сел молодой человек. Через 10 минут он протянул мне бумажку с надписью «Когда ты получишь разрешение и отвезешь меня домой?». Комично, но мило», – описывает свою историю Пирет. Другой рассказал, что не нашел себе спутницу в автобусе, но пользуется им, чтобы навещать ее каждую неделю.